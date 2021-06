Italia, Conte: "Azzurri senza fuoriclasse? Le vittorie arrivano di squadra"

L'ex allenatore dell'Inter e ct della Nazionale Antonio Conte, ha parlato dell'Italia a 24 ore dalla sfida con la Turchia in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei: "Quando si parte in una competizione così importante c’è sempre un giusto entusiasmo. Intorno a questa Nazionale ce ne è ancora di più rispetto alla mia in virtù anche dei 27 risultati consecutivi e delle tante ottime prestazioni ".

SQUADRA - "Noi abbiamo certamente un’ottima squadra, alcuni avversari hanno qualche stella in più. "Sono un allenatore che ha sempre puntato sul gruppo e sul collettivo. Le vittorie arrivano sempre di squadra. È il gruppo che esalta l’individualità e il talento. Col solo fuoriclasse non vinci. A meno che non si chiami Pelè o Maradona, ma quelli erano extraterrestri. Dove può arrivare questa Nazionale? Ci auguriamo il più lontano possibile, poi una volta superato il gruppo a gironi bisogna essere anche fortunati negli incroci. A quel punto può succedere di tutto ".

