Lazio, Lotito: "Sarri un maestro del calcio. Scudetto? Ci mettiamo tutto l'impegno..." -FT

Altra giornata importante dopo quella di ieri per il patron della Lazio Lotito ospite, insieme alla coach della Lazio Women Carolina Morace, all'evento che si è tenuto al Coni presentato dall'Associazione Forze di Polizia su "Tutto il calcio minuto per minuto". Opite della mattinata anche lo storico conduttore Ezio Luzzi che dopo aver parlato con il presidente della storica Lazio di Maestrelli lo ha incalzato anche sulla questione Sarri e non solo. Queste le parole di Lotito in merito: "Questo di Maestrelli era un calcio romantico e un calcio che ci manca molto. Ringrazio voi che ci avete trasmesso la storia e questi valori che devono essere indelebili nel calcio. La Lazio di Maestrelli ha rappresentato un'epoca".

"Sarri? Ragioniamo quando facciamo le cose, Sarri è un cultore del calcio, un maestro e costituirà un valore aggiunto per la crescita della squadra e dei calciatori per raggiungere dei traguardi che la società e la squadra si attendono. La società è sempre stata a disposizione per trovare soluzioni per raggiungere gli obiettivi, non corriamo dietro ai nomi ma alle qualità tecniche. Quando ho preso la lazio aveva 84 milioni di ricavi, 86 milioni di perdite e 550 milioni di debiti era in una situazione disperata. I tifosi hanno avuto la pazienza di sopportarmi e oggi siamo proiettati nella crescita, abbiamo una struttura tra le prime d'Europa e speriamo che questi investimenti portino anche risultati in campo. Bisogna proiettare l'organizzazione non solo su fattori economici ma anche sul merito, sul lavoro, sul sacrificio. Scudetto? Con le ragazze della Morace è un traguardo che ci eravamo prefissati e lo abbiamo raggiunto a pieno titolo e senza sconti avendo chiuso il campionato al primo posto. Speriamo che il calcio femminile riuscirà a trasmetterlo anche a quello maschile (ride, ndr). Noi ci mettiamo l'impegno e la determinazione, vedremo se i risultati ci daranno ragione".

