Italia - Germania, Mancini: "Bravi i ragazzi, ma polli nel pareggio"

L'Italia ha pareggiato 1-1 contro la Germania nella prima giornata della Nations League. A fine partita il ct Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Siamo stati polli a concedere il pareggio subito dopo il nostro vantaggio. Non è stato facile all'inizio, poi i ragazzi sono stati bravi e sono molto contento per loro. C'era da correre e giocare ed è stata una partita alla pari contro una grande Nazionale. Abbiamo dei ragazzi giovani bravi, li facciamo giocare sperando che crescano in fretta. Non cambia nulla dopo stasera, la strada è lunghissima. La Germania è una delle squadre più forti in questo momento, siamo stati titubanti all'inizio, poi abbiamo iniziato a giocare e abbiamo fatto bene".