Italia, Giannichedda: "Se Belotti fa reparto, Immobile fa gol. Questo conta"

Tra le tante voci che si sono espresse sul dualismo Immobile-Belotti nell'Italia, ora si aggiunge anche quella di Giuliano Giannichedda. L'ex centrocampista della Lazio è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per spezzare una lancia in favore del bomber biancoceleste. Ecco le sue parole: "Immobile e Belotti sono simili, Belotti fa più reparto, fa salire la squadra. Immobile è più finalizzatore, e questo è importante. Per il momento vedo avanti il centravanti della Lazio. Come tridente per Euro 2020 quindi dico Chiesa-Immobile-Insigne. Il 4-3-1-2 sarebbe un altro modulo buono con Immobile e Insigne insieme e dietro Zaniolo".

