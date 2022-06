Italia, Gnonto: "Mancini crede in noi giovani. Ci attendono due anni difficili ma belli"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gol, il suo primo con la maglia della Nazionale, che ha lasciato l'amaro in bocca a Wilfried Gnonto. Il giovane, calciatore dello Zurigo, ha segnato una delle due reti nella sconfitta contro la Germania che si è imposta sull'Italia per 5-2. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni de il Corriere della Sera l'azzurro ha parlato di questa prima esperienza nella Nazionale maggiore: "Mancini ha riunito gli 8-9 giocatori che ha convocato dopo lo stage e ci ha detto che dovevamo farci trovare pronti. Lì ho capito che credeva davvero in noi. E questo su di me ha lasciato il segno. Non è questione di Gnonto o di non so chi altro. I tedeschi sono stati superiori in tutti gli aspetti, sono molto più avanti di noi e non certo da ieri. Siamo un gruppo giovane, molti fino a due settimane fa non avevano mai giocato assieme. Stiamo cercando di ripartire e davanti abbiamo due anni difficili ma belli: c’è entusiasmo, qualità ed esperienza. Vediamo cosa succede. Intanto penso a fare bene l’Europeo Under 19: abbiamo una squadra forte".