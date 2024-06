Italia, Gravina: "Malagò? Assurdo non riconoscergli il mandato!"

Fonte: ANSA

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

ROMA, 18 GIU - "Il limite dei mandati è un errore strategico. Nel nostro paese dove si pratica, mastica e si coltiva la democrazia, devono decidere i soggetti. Allora creiamo i presupposti perché ci possano essere le corrette applicazioni di alcuni principi. Così come sarebbe assurdo assurdo pensare di non riconoscere un quarto mandato a un presidente del Coni (Malagò, ndr) che oggi ha dato una svolta allo sport italiano". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in Commissione Cultura, rispondendo sul dl sport. "Siamo tutti felici e contenti di veder trionfare l'azzurro come non mai - ha aggiunto -. Azzerare il processo di evoluzione positiva in questo momento arrecherebbe solo danno al mondo dello sport". (ANSA).