Italia, i convocati di Mancini: due giocatori della Lazio presenti - FOTO

Ieri sul campo del Torino la Lazio ha concluso la sua stagione. Per alcuni giocatori è arrivato il rompete le righe, tranne che per coloro che saranno impegnati con le rispettive nazionali. Tra questi Francesco Acerbi e Ciro Immobile, convocati dal ct Mancini per le due partite di qualificazione a Euro 2020 dell'Italia contro Grecia (allo Stadio Olimpico di Atene) e Bosnia (all'Allianz Stadium di Torino). Di seguito la lista completa, ufficializzata dai canali social della Nazionale italiana.

Pubblicato il 27/05 alle 18:15