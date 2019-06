Italia, il ranking migliora: sarà fondamentale per i sorteggi

Nel sorteggio di Euro 2020 e in quello per Qatar 2022, sarà fondamentale la posizione di ogni singola nazionale nel ranking Fifa. Dopo la vittoria di ieri sera, l'Italia continua a scalare posizioni: dovrebbe trovarsi fra il 14esimo e il 15esimo posto a livello mondiale, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. In Europa invece, gli azzurri si attestano al 10° posto. Sarà fondamentale mantenere questa posizione o migliorarla in vista del sorteggio del 2 dicembre a Dublino per evitare sorprese. Al momento l'Italia è in bilico fra la prima e la seconda fascia.



