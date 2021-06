Italia, Immobile e l'amicizia con Belotti: "È un orgoglio quando fa gol lui" - VIDEO

Ciro Immobile e Andrea Belotti, due ottimi attaccanti e grandi amici anche fuori dal campo. Sono stati compagni di squadra al Torino e ora si giocano il posto in Nazionale, ma questo ovviamente non lede il rapporto che li lega. "Siamo amici da tantissimo tempo e per me è un orgoglio quando fa gol lui" conferma il bomber biancoceleste nel video anticipazione del docufilm Sogno Azzurro che andrà in onda su Rai1. "Basta uno sguardo e a volte ci capiamo, non serve parlarci", risponde il gallo. Ecco l'estratto pubblicato sul profilo Instagram dell'attaccante granata.

Pubblicato il 6/06