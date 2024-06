Italia, Impallomeni: "Zaccagni? Non farlo giocare significa tenere fuori la tecnica"

Alle 21 l'Italia scenderà in campo per affrontare la Croazia con l'obiettivo di confermarsi seconda e conquistare il pass per gli ottavi. C'è curiosità sull'undici che il ct Spalletti schiererà, alla luce anche delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia. In merito, ai microfoni di TMW, si è espresso Stefano Impallomeni: "Quattro cambi che non mi aspettavo, tranne l'ingresso di Darmian. Io credo che possa mettersi a dietro a tre. Poi vedremo come sfrutterà Chiesa. E poi liberare un po' di più Barella, alla Frattesi. Il discorso comunque è che El Shaarawy, Zaccagni, Frattesi, Pellegrini, tieni fuori tutta la tecnica. Spalletti forse è preoccupato più dal lato fisico e magari può cambiarla in corsa con la tecnica".

