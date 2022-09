Italia-Inghilterra, dove vedere la partita in tv e streaming

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

Spazio alla Nations League nella prima sosta delle nazionali di questa stagione. Venerdi 23 settembre alle ore 20:45, nella splendida cornice di San Siro, l'Italia ospita l'Inghilterra nel big match della quinta giornata della fase a gironi. C'è grande attesa per il ritorno in campo degli azzurri. La sfida tra la squadra di Mancini e quella di Southgate sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1 (numero 1 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere la partita anche in diretta streaming tramite Rai Play,