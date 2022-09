Italia - Inghilterra, San Siro gremito: ecco quanti saranno i supporter inglesi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Poche ore separano l'Italia di Roberto Mancini dal match contro l'Inghilterra in programma a San Siro alle 20.45. La gara, valida per la Nations League, vedrà il pubblico delle grandi occasioni. Sono infatti quasi 45.000 i tagliandi venduti ai supporter azzurri e saranno circa 4.300 i tifosi inglesi in arrivo a Milano. Una sfida importante in cui però il ct dovrà fare a meno di Immobile che andrà in tribuna a causa di un affaticamento.