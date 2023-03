Italia, l'agente di Casale e Zaccagni: "Se ci fossero stati equivoci sarebbe giusto..."

Fonte: tuttomercatoweb.com

Mancata convocazione per Zaccagni e Casale in Nazionale, un po’ a sorpresa. “Dobbiamo accettare le scelte di Mancini. È giusto accettare le scelte del tecnico. Sono due giocatori che sicuramente Mancini segue con attenzione, se continueranno così lavorando per bene coroneranno il sogno di andare in Nazionale”, dice a Tuttomercatoweb l’agente Mario Giuffredi. “Zaccagni? Mi piacerebbe che se ci fossero stati degli equivoci e incomprensioni tra lui e Mancini sarebbe giusto chiarirle. Il gol nel derby? Una bellissima giornata. Sta facendo una grande stagione”.