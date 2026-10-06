Italia, l'ex Lazio Maldini: "Belgio? Siamo partiti male. Abbiamo lavorato per..."
06.10.2026 14:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Dopo la vittoria della Nazionale italiana contro la Turchia ha parlato ai microfoni di Sportmediaset l'ex attaccante della Lazio, oggi al Cagliari, Daniel Maldini:
"Siamo partiti un po' così contro il Belgio ma era normale all'inizio di un ciclo. Dovevamo assettare bene quello che ci chiede il mister, ci abbiamo lavorato e ora siamo molto contenti, perché il lavoro si è visto".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.