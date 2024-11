Italia | Le pagelle di Rovella: "Esame superato con personalità"

Fonte: TuttoercatoWeb.com

Buona la prima per Nicolò Rovella. Al debutto con la maglia della Nazionale nella sfida che ha visto l'Italia imporsi 1-0 sul campo del Belgio, il mediano della Lazio ha sostituito nel migliore dei modi l'assente Samuele Ricci. "Subito in confidenza in quello che è il ruolo di Samuele Ricci. Proprio come il centrocampista del Torino si abbassa anche sulla linea dei difensori pur di essere sempre al centro del gioco: buona la prima", il giudizio di TMW.

Questo il commento della 'Gazzetta dello Sport': "Debutta, da titolare, senza strafare: cerca la posizione giusta e scelte razionali, anche con Lukaku addosso. Brivido quando gli scappa Trossard". "Debutta e nel pacchetto ci sono gli strali di Spalletti, che vorrebbe telecomandarlo. Lavoro di copertura da applausi, forse - come gli chiede il CT - avrebbe dovuto avere una maggiore velocità di esecuzione", aggiunge il 'Corriere dello Sport'.

Così il 'Corriere della Sera': "Spalletti lo riprende in continuazione e per un esordiente non deve essere il massimo. Sbaglia qualche scelta, ma supera l’esame con personalità". "Due lanci forzati per rompere il ghiaccio del debutto, poi si scioglie", si legge stamattina su 'La Repubblica'. Per 'TuttoSport': "Grande dinamismo e generosità che vanno un poco a scapito della lucidità nel dare ordine alla manovra in uscita".

Le pagelle di Nicolò Rovella

TMW - 6.5

Gazzetta dello Sport - 6.5

Corriere dello Sport - 6.5

TuttoSport - 6

Corriere della Sera - 6.5

La Repubblica - 6.5

