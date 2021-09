Sarà Craig Pawson a dirigere il match tra Italia e Lituania, in programma mercoledì 8 settembre a Reggio Emilia alle 20:45 e valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022. Gli assistenti dell'arbitro inglese saranno Lee Betts e Ian Hussin, al VAR David Coote, AVAR invece Daniel Robathan. Inglese, ovviamente, anche il quarto ufficiale di gara: Peter Balkes.