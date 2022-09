Italia, Malagò tifa per Immobile: "È molto ma molto forte"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In conferenza stampa il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha rimarcato il fatto che tanti attaccanti che giocano in Serie A siano stranieri. Secondo il tecnico di Jesi l'unico centravanti top su cui può contare in azzurro è Ciro Immobile e la speranza è che in futuro dai settori giovanili esca un pacchetto numericamente più nutrito. Ai microfoni di Sky Sport il presidente del Coni Giovanni Malagò si è espresso sul tema: "Fermo restando che ci sono dei contesti storici in cui uno è più fortunato e questo succede in tutti gli sport, Mancini ha voluto sottolineare la carenza di attaccanti, io mi permetto di dire che forse anche in qualche altro ruolo ci potrebbe essere rispetto a prima una qualità inferiore. Fermo restando che io sono un grande tifoso di Ciro Immobile, che penso sia molto ma molto forte, però numericamente non siamo attrezzati come prima".

ITALIANI IN ROSA - Malagò ha posto l'accento anche sul numero di italiani in rosa: "Interessante vedere quello che ha dichiarato Arrigo Sacchi, leggetelo perché fa riflettere ed è importante che tra le righe di tanti organi di stampa si cominci a chiedere una normativa diversa. Sapete che c'è l'esigenza di un certo numero di italiani in lista per l'iscrizione ai campionati per le squadre di Serie A e si pensa che questo numero si debba aumentare: è chiaro che ci sono aspetti comunitari, è chiaro che ci sono le società che sono profit e alcune quotate in borsa, ma qualcosa di diverso va fatto".