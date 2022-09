Italia, Mancini: “I ragazzi sono stati bravi. Purtroppo il resto rimane e…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Buona prova dell’Italia che batte l’Ungheria 2 a 0, grazie alle reti di Raspadori e Dimarco, conquistando il primo posto nel girone. Al termine della sfida ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il ct della Nazionale per analizzare la vittoria. Queste le parole di Roberto Mancini: “Abbiamo fatto molto bene per settanta minuti, gli ultimi venti non mi sono piaciuti. Assolutamente. Sono contento perché per settanta minuti sono stati bravissimi e abbiamo giocato bene, ma sul 2 a 0 devi avere il controllo della partita e noi ci siamo fatti schiacciare. Non mi sono piaciuti”

OBIETTIVI - “È importante averlo raggiunto per la seconda volta, ma il resto rimane purtroppo. I ragazzi sono stati bravi a rimettere in piedi un gruppo, hanno dei valori e su questo bisogna lavorarci. Prossimo traguardo? Adesso dobbiamo scavallare il mese di dicembre, fino a quel momento sarà difficile"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE