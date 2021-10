Italia, mercoledì c'è la Spagna: ipotesi Insigne falso nove

Oggi è iniziato l'avvicinamento a Italia - Spagna, semifinale di Nations League in programma mercoledì a San Siro. Chi vince affronterà sempre a San Siro domenica la vincente di Belgio - Francia (giovedì allo Juventus Stadium) nell'atto finale della competizione. Ad Appiano Gentile è appena conclusa la prima sessione di allenamento agli ordini del ct Roberto Mancini: sotto la pioggia battente sono andate in scena le prime prove tattiche. Tra gli azzurri mancheranno Immobile e Belotti, motivo per cui sta prendendo campo l'ipotesi di Insigne falso nove. In tal caso il tridente sarebbe completato da Chiesa e uno tra Berardi e Pellegrini. A centrocampo il terzetto Barella, Jorginho, Verratti, in difesa Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini ed Emerson davanti a Donnarumma. Nella Spagna, anche a causa dell'assenza di Morata, Luis Enrique dovrebbe riproporre il tridente senza centravanti come nella semifinale dell'Europeo: Oyarzabal e Ferran Torres confermati, probabile Sarabia al posto di Dani Olmo. Per il resto Unai Simon in porta, in difesa Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte e Reguilon (che sostituisce Jordi Alba), a centrocampo Koke, Busquets e Rodri.

