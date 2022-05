Italia, Messi: "Mi dispiace non sia al Mondiale, sarebbe stata favorita"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Mercoledì Italia e Argentina si affronteranno a Wembley per la finalissima. Tra i campioni d'Europa e quelli del Sud America verrà eletta la nazionale vincitrice, in uno spettacolo di altissimo livello. Ai microfoni di TycSports Leo Messi ha parlato degli azzurri, rammaricandosi del fatto che non siano qualificati al Mondiale in Qatar: "Quello che è successo all'Italia è pazzesco, hanno vinto l'Europeo e poi non si sono qualificati per il Mondiale, con quello che significa la Nazionale italiana per la storia del Mondiale... Peccato, ho compagni e amici come Donnarumma e Verratti che sono due grandi persone e mi dispiace per loro e non solo. L'Italia è campione d'Europa e se si fosse qualificata per la Coppa del Mondo sarebbe stata la favorita per la vittoria. È stata abbastanza sfortunata a essere eliminata, ma avrebbe potuto qualificarsi come prima nel girone quando ha avuto la possibilità di vincere la partita decisiva prima degli spareggi. Nessuno avrebbe voluto affrontare l'Italia al Mondiale, per noi la partita contro di loro sarà un bel banco di prova".