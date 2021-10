Italia, Ordine: "La Nazionale è un puzzle magico, manca solo il centravanti"

“Magico puzzle a cui manca solo la tessera dell’attaccante”. Queste le parole di Franco Ordine sulle pagine de Il Giornale, in merito al terzo posto agguantato dagli azzurri in Nations League, ma soprattutto sul rendimento dell’Italia in questo stesso anno: “Il viaggio mondiale è iniziato sotto una buona stella. In circolazione non c’è nessun rivale capace di avere a disposizione sei specialisti tutti intercambiabili del centrocampo. Il profilo da fuoriclasse è quello che Lippi indovinò in una intervista a Il Giornale: Federico Chiesa. Adesso c’è da piegare la resistenza della Svizzera e da trovare un’altra tessera, il centravanti del futuro. Immobile e Belotti sono sempre in lista, Raspadori deve farsi le ossa, Kean deve salire in quota per ambire alla convocazione. Ci pensi Allegri”. Evidente davanti agli occhi di tutto il Paese come invece, senza il capitano della Lazio Ciro Immobile, l'Italia nelle partite in cui il bomber di Torre Annunziata non ha preso parte al match, ha fatto peggio.