Italia, parla Abodi: "Decisione di Acerbi? Vi dico cosa penso" - VIDEO

A margine dell'evento all'Olimpico, per contrastare il bullismo e il cyberbullismo, ai microfoni dei cronisti presenti è intervenuto Andrea Abodi. Il ministro per lo sport e i giovani “Decisione di Acerbi? Io penso che in questi casi un giudizio rischia di essere superficiale se non si conoscono le cose come stanno fino in fondo. Bisognerebbe aver parlato con lui e con il ct. Il rifiuto è un termine inappropriato, a volte può essere una rinuncia dolorosa. Noi a volte pensiamo che questi ragazzi siano perfetti, ma sono esseri umani che hanno le loro difficoltà. Un giudizio a caldo rischia di essere superficiale, questa volta vorrei non esserlo perché mi capita di sbagliare”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO