Italia, Plastino sul dualismo Immobile-Belotti: "Il cammino della Lazio aiuta..."

Immobile o Belotti? Domanda tutta italiana. Dilemma ricorrente di Roberto Mancini in estate, e che in questo momento potrebbe avere poco senso. Se non per questioni prettamente tattiche. Il campionato - clamoroso - del quale si sta rendendo protagonista Immobile, non dovrebbe lasciare adito a grandi dubbi su chi dovrebbe essere il centravanti titolare dell'Italia. Anche Michele Plastino, direttore di Radio Sportiva, ne ha parlato sulle proprie frequenze: "Le vittorie e i successi personali conseguiti nell'arco della stagione aiutano nelle scelte per la nazionale. La Lazio sta consegnando un grande Immobile a Mancini, mi auguro che Ciro arrivi agli europei in questo stato di forma. Con la speranza che possa disputarli anche Zaniolo".

