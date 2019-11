Italia, prosegue il dualismo Immobile-Belotti: stasera toccherà al granata

In casa Azzurri continua il dualismo tra Ciro Immobile ed Andrea Belotti, al punto che il ct Mancini ha deciso di alternare i due prima di prendere una decisione sul titolare. Stasera contro la Bosnia toccherà all’attaccante del Torino, mentre con l’Armenia il virtuale 9 andrà al bomber della Lazio. E così avanti fino al 12 giugno all’Olimpico, debutto a Euro 2020. Dal punto di vista tecnico-tattico, il granata sembra essere in vantaggio, più idoneo dell’amico-rivale per il gioco dell’Italia, in cui il centravanti partecipa alla manovra e fa salire la squadra difendendo palla e appoggiando verso l’esterno. ‘Ciruzzo’, un vero 9 da corsa, ha trovato un allenatore come Simone Inzaghi che ha disegnato una Lazio nella quale tutto il gioco ha un obiettivo: farlo segnare. D’altra parte, l’allenatore jesino non può dimenticare il senso del gol di Immobile. E dunque il testa a testa tra i due continua.

NUMERI - Con Mancini in panchina, Belotti ha segnato 4 gol, mentre Ciro è a quota 1. Il bilancio totale, contando anche le reti siglate con Ventura e Conte, è in pareggio, 8 ad 8. Come media-gol, riporta la rassegna stampa di Radiosei, meglio il bomber granata con 0,31, contro 0,21 del capocannoniere della Serie A. Quest’ultimo, però, ha messo a segno già marcature decisive (3) rispetto al compagno di squadra (2). Infine, le presenze: 11 per Belotti, 6 per Immobile. Da Boninsegna-Anastasi a Vialli-Baggio, passando per Vieri-Inzaghi: i grandi ballottaggi non sono mai mancati. E, di solito, preannunciano grandi risultati.

