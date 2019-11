Nazionali, Adidas sbaglia le maglie di Russia e Germania: i dettagli

L’Adidas si è resa protagonista di due errori macroscopici relativi alle divise di Russia e Germania. La prima Nazionale avrebbe dovuto indossare la nuova maglia, preparata per il prossimo Campionato d’Europa, già sabato contro il Belgio. Peccato che la casa tedesca abbia sbagliato l’ordine dei colori, creando la bandiera della Serbia, anziché quella della Russia. Posizionando accanto al rosso il blu e poi il bianco, l’Adidas ha ricreato sulle maniche dei completi destinati alla squadra guidata da Cercesov il tricolore portato da Kolarov e compagni. L’intero stock, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è stato rispedito al mittente. Le maglie verranno prodotte al più presto, ma sicuramente non se ne riuscirà ad entrare in possesso entro sabato, dunque l’esordio della nuova divisa è rimandato. Il noto brand ha commesso degli errori anche sulle maglie della Germania. Presentate tre giorni fa, i nomi ‘preimpostati’, e dunque non modificabili, di Hector e Waldschmidt erano stati scritti ‘Hecktor’ e ‘Waltschmidt’. Alla gaffe hanno fatto seguito le scuse e la corsa ai ripari.

