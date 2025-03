Italia, se Zaccagni non recupera pronto un 2004 dall'Inghilterra: ecco chi è

Il campionato si ferma per far spazio alle nazionali. In particolare, gli occhi e le attenzioni di tutti i cittadini dello Stivale saranno per la doppia sfida tra Italia e Germania, andata e ritorno die quarti di finale di Nations League. Il ct Luciano Spalletti per questo doppio impegno ha convocato due tra i maggiori protagonisti di questa stagione biancoceleste: Nicolò Rovella e Mattia Zaccagni.

Il centrocampista ex Juve si candida prepotentemente per una maglia da titolare per la gara di domani; mentre l'esterno ex Verona ha qualche problemino fisico che lo tiene in dubbio sia per l'andata sia per il ritorno. Infatti, nella giornata di ieri il capitano biancoceleste si è allenato a parte. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, qualora Zaccagni non dovesse recuperare, il ct ha messo in preallarme un giovane che gioca in Inghilterra.

Si tratta di Luca Koleosho, classe 2004 che gioca al Burnley, attualmente terzo in classifica in Championship. L'esterno italo-americano in questa stagione ha collezionato 26 presenze in stagione e ha siglato 2 reti. Il suo talento, che va oltre i numeri, non è passato inosservato e Spalletti potrebbe prenderlo in considerazione per il prossimo futuro. Chissà che non venga chiamato in causa già da questa sosta.