Italia, siparietto in dialetto tra Immobile e Insigne tra le risate di Verratti - VIDEO

La Nazionale italiana non ha solo grande qualità in mezzo al campo ma è anche un gruppo coeso e affiatato. Lo dimostrano ancora una volta i video pubblicati da Marco Verratti tra le sue storie Instagram. Il filmato vede protagonisti Immobile e Insigne in un siparietto in dialetto napoletano in aereo tutto da ridere. Mentre gli Azzurri sono in partenza per Sofia, domenica sera affronteranno la Bulgaria, l'attaccante della Lazio e l'esterno del Napoli discutevano allegramente del download di alcuni film su Netflix il tutto accompagnato dalle grasse risate di Verratti. Ecco ricomposto il trio che ha fatto sognare i tifosi del Pescara e che sta facendo divertire tutti gli italiani.

