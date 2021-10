Italia-Spagna, Yeremi Pino: “Ci siamo vendicati di Euro 2020”

È stata una serata che Yeremi Pino ricorderà a lungo. Il giovane talento del Villarreal è subentrato, nel secondo tempo di Italia-Spagna, a Torres facendo così il suo debutto con la nazionale maggiore delle Furie Rosse. Il classe 2002, lanciato da Luis Enrique alla Scala del Calcio, ha analizzato la vittoria dei suoi in semifinale di Nations League. Di seguito le sue parole riportate da Marca: "Sono molto orgoglioso per come mi ha accolto la squadra, sin dal primo momento. Sono partito motivato, con fiducia. Sono orgoglioso del mio lavoro, ringrazio la mia famiglia e i miei amici. Questa vittoria ci dà convinzione. È stata una vendetta, l'abbiamo cercata. Volevamo vincere e andare in finale. Questi momenti sono unici, è pazzesco. Ora dobbiamo mettercela tutta".