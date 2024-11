Italia, Spalletti: "In questi giorni viste cose importanti". E sulla formazione...

TUTTOmercatoWEB.com

Poco più di 24 ore alla discesa in campo dell'Italia che giovedì 14 novembre sfiderà il Belgio nella gara in programma alle 20.45. Alla viglia del match ecco le parole del ct azzurro Luciano Spalletti: "Fare una gara importante sarebbe la conferma che abbiamo portato a casa quelle cose evidenziate nei match precedenti. Questa continuità di autostima sulle nostre qualità e sulla forza che abbiamo diventano fondamentali. Questi due giorni sono stati bellissimi, ho visto cose importanti, quello che mi piace vedere dai calciatori. Ho visto giocatori convinti delle loro qualità e quindi non vediamo l’ora di disputare queste due partite. Belgio? Mi aspetto di vedere l’Italia vista all’Olimpico. Se noi saremo quello che ho visto oggi e nelle precedenti partite sarà difficile per chiunque giocare con questa Italia. Mi aspetto sempre di poter acchiappare cose importanti per il lavoro che faccio altrimenti sarei il primo ad appiattire la testa di questi giovani calciatori che invece devono darci lo sbocco per diventare una nazionale fortissima. Formazione? A grandi linee ho ho già scelto".