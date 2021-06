Italia - Svizzera, le probabili formazioni: niente turnover per Mancini

Alla vigilia di Italia-Svizzera Roberto Mancini sciogli gli ultimi dubbi di formazione. Dopo l'ottimo 3-0 rifilato alla Turchia gli azzurri con un'altra vittoria sarebbero già certi del passaggio del girone. Ecco perché il ct non sta pensando al turnover, che applicherà contro il Galles in caso di successo domani. Sarà dunque ancora Immobile a guidare l'attacco, con Acerbi che partirà ancora dalla panchina. Berardi ha recuperato dalla contusione ricevuta e partirà da titolare mentre Verratti non verrà ancora rischiato. Di seguito le probabili formazioni.

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodríguez; Shaqiri; Embolo, Seferović.