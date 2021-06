Italia - Turchia, il ct Gunes: "Non siamo i favoriti ma..."

Solo 24 ore separano l'Italia dal suo debutto agli Europei che prenderanno il via domani 11 giugno. Gli azzurri di Mancini sfideranno nel match in programma alle 21:00 all'Olimpico la Turchia del tecnico Senol Gunes che così ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia: "Mancini conosce la Turchia avendo allenato il Galatasaray, ha avuto successo, ha tanti ottimi giocatori a disposizione. Non siamo i favoriti per questo girone ma vorrei poter disputare la finale di questo torneo contro l'Italia. Tutti vorrebbero vincere, noi compresi: vincere è una cosa, perdere un'altra, ma sono certo che ci sarà tanto da imparare durante questa manifestazione. Tutti i 26 sono pronti per l'Europeo, vorremmo che tutti si divertissero".

