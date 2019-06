Italia U-21, Kean con una donna in stanza? Lui assicura: "Sembra, ma è Zaniolo" - VIDEO

L'attaccante della Juventus, Moise Kean, è finito al centro delle cronache per un videoselfie postato su Instagram dalla sua stanza d'albergo, quella del ritiro dell'Italia Under 21. Alle sue spalle, improvvisamente, proprio sul finale, ecco spuntare una sagoma che i followers hanno identificato come una "donna in mutande". Lo stesso Kean ha però svelato nella successiva storia l'identitò della figura, assicurando a tutti che non fosse una compagna del gentil sesso: "Anche se sembra una donna lui è Zaniolo".

