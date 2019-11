Italia U19, azzurri alla Fase Elitè dell'Europeo: solo panchina per Armini

Due su due, l'Italia Under 19 di Alberto Bollini replica la vittoria per 2-0 con Malta battendo con lo stesso risultato Cipro a Santarcangelo di Romagna. Esposito la sblocca su calcio di rigore dopo appena tre minuti, Riccardi la chiude al 78esimo siglando il raddoppio. In virtù dei sei punti già ottenuti nel girone, Italia e Slovacchia si qualificano così alla fase elitè dell'Europeo di categoria. Nell'ultima sfida, in programma il 19 novembre proprio contro la Slovacchia, gli azzurrini si giocheranno il primato del girone. Solo panchina per Nicolò Armini, gli impegni ravvicinati costringono Bollini a ruotare gli elementi a disposizione.

