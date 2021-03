Italia U21, Cutrone: "Ottima reazione alla pressione. Arriveremo lontano"

L'Italia vola ai quarti dell'Europeo Under 21 dopo la vittoria per 4-0 sui padroni di casa della Slovenia. L'avversaria sarà la prima del Gruppo D, una tra Portogallo, Croazia e Svizzera. Ai microfoni di Rai Sport ha parlato il grande protagonista della serata Patrick Cutrone, autore di una doppietta: "Non giocavo titolare da tanto tempo. Non è stato facile, ma mi sono allenato al massimo perché penso sempre che l'occasione prima o poi arriva. Stasera sapevamo di non poter sottovalutare la partita e abbiamo reagito bene alla pressione che avevamo. Per me è un onore essere il capitano di questa squadra. Il mister lo ringrazio perché crede sempre in me, mi dà sempre fiducia. Possiamo arrivare lontano, siamo una bella squadra e lo dimostreremo".