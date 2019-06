Italia U21, Di Biagio: "Spero di poter vincere l'Europeo"

Meno uno. Domani allo stadio Dall'Ara, che sarà sold out, sarà il giorno dell’esordio dell’Italia nell'Europeo Under 21. L'avventura degli azzurrini, fra le formazioni favorite per la vittoria finale, sta per cominciare. Prima sfida di lusso contro la Spagna. Di Biagio in conferenza stampa spiega: "Vale come un sedicesimo di finale, bisogna iniziare subito con un risultato positivo. La tensione è quella giusta, piacevole, quella che ti permette di rimanere concentrati. Contiamo sull'appoggio di un grande pubblico. La Spagna la conosciamo bene, non so se sia più forte di due anni fa ma sicuramente il loro stile è lo stesso. Come giocare? Mi conoscete, l'obiettivo è quello di fare la gara attaccando. Sempre conservando l'equilibrio giusto, naturalmente. Il nostro modo di pensare e di giocare non deve cambiare, indipendentemente dall’avversario. Con la Spagna abbiamo vinto forse una volta con l'Under 21 negli ultimi 20 anni, ma oggi ce la giochiamo. Due anni fa giocammo tutta la ripresa in 10, speriamo di giocare 11 contro 11 e di dimostrare di poter competere contro di loro. Magari domani sarà la volta buona per batterli”.

FORMAZIONE - “Giocherà Meret. Non è un ruolo come gli altri ma non mi sento di dire che non verrà mai cambiato. Per gli altri, tra poco faremo l'ultimo allenamento. Ho un paio di dubbi: li scioglierò domani".



AMBIZIONI - "Spero di poter essere accostato ai Ct che hanno vinto gli Europei. È una speranza. Otto anni fa il nostro era un lavoro difficile e duro, siamo migliorati ma non possiamo accontentarci. Accostarmi a Cesare Maldini e Marco Tardelli è praticamente impossibile, quindi avvicinarmi sarebbe già una grande gratificazione. Al di là delle parole di Gravina e Costacurta, credo che le pressioni siano altissime. Sono 30 anni che ci convivo quindi non mi preoccupo. Voglio giocare bene per provare ad alzare il trofeo, sapendo che tra vincere e non vincere la linea è molto sottile”.

