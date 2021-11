Italia, Ventura: "Al Mondiale? Ci andiamo di sicuro!"

Una gara cruciale quella di questa sera per l'Italia di Roberto che scenderà in campo contro l'Irlanda del Nord. Ultima fermata per qualificarsi al prossimo Mondiale evitando gli spareggi. A dire la sua è proprio l'ex ct Giampiero Ventura che intervistato da La Stampa ha affermato: "Ai Mondiali ci andiamo di sicuro. Un consiglio a Mancini? Per carità, posso soltanto fare un grande in bocca al lupo".

