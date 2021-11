Italia, via libera per lo stage a gennaio: ipotesi amichevole

A marzo l'Italia si giocherà la partecipazione al prossimo Mondiale di Qatar 2022 e in questi giorni stanno emergendo varie ipotesi per consentire a Roberto Mancini di poter lavorare qualche giorno in più prima della semifinale. In ballo rimane la proposta di rinviare il turno del 20 marzo (che prevede Roma - Lazio), ma nel frattempo il commissario tecnico ha ricevuto un sì importante: è arrivato il via libera per lo stage di fine gennaio (fine settimane del 29 e 30), in concomitanza con la sosta per le nazionali e che vedrà impegnate soprattutto le squadre sudamericane. L'idea, ancora tutta da sviluppare, è di organizzare anche un'amichevole, che nel caso sarebbe il primo impegno degli azzurri nel 2022.