Italia, Zaccagni: "Il gol della carriera, ecco a cosa ho pensato"

Mattia Zaccagni regala il sogno europeo targato "ottavi" all'Italia di Luciano Spalletti. A 7 secondi dalla fine, l'esterno della Lazio ha messo a segno un gol strepitoso pareggiando contro la Croazia e portando gli azzurri al secondo posto del girone B. Al termine del match, l'attaccante ha così spiegato le sue emozioni: "Sono molto contento, per me e per tutta la squadra è stata una serata speciale. Questo pareggio ci ha permesso di arrivare secondi e di affrontare la partita contro la Svizzera".

E' il gol più importante della tua carriera?

"Penso proprio di sì".

Che prestazione è stata?

"Secondo me abbiamo disputato una buonissima gara, siamo rimasti in partita anche dopo il gol, anzi ancora di più. Siamo contenti, siamo felici, adesso pensiamo a riposare per affrontare al meglio la prossima partita".

In tanti hanno rivisto il gol di Del Piero e anche in quella circostanza servì per andare a Berlino (ottavi contro la Svizzera il 29 giugno, ndr)

"Sono molto contento di questo paragone, con Alex ho parlato anche quando sono venuti a Coverciano e sono davvero molto contento".

Ci racconti un po' il gol?

"Non ho pensato tanto, appena mi è arrivata quella palla non ci ho pensato due volte, ho calciato ed è andata bene. Devo ringraziare Calafiori che mi ha dato una bellissima palla".

A chi lo dedichi questo gol?

"Lo dedico a tutta la mia famiglia, a mia moglie che sta per partorire. Non c'è serata migliore per festeggiare".

Avrai un posto nella prossima gara?

"E' una scelta che farà il mister, dall'inizio o dalla panchina sono pronto a dare il mio contributo".