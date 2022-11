Jacobelli: "Milinkovic come Bremer. Ma non escludo che la Juve..."

Fonte: TMW Radio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli ha parlato, tra gli altri temi, del futuro di Milinkovic e del possibile approdo nella Juventus. Di seguito le parole del giornalista: “Non escluderei che la Juventus possa cedere McKennie già nel mercato di gennaio per rincorrere l’obiettivo Milinkovic-Savic, che da diversi mesi è il grande target di mercato della Juve. Milinkovic sta benissimo a Roma e non vuole andare allo scontro con la società, per questo potrebbe arrivare un rinnovo di contratto con una clausola rescissoria vicina ai 50 milioni, con Lotito che cercherà di alzare il più possibile questa cifra. La sua situazione ricorda quella di Bremer, che rinnovò il contratto con il Torino per evitare lo scontro con Cairo e ha permesso ai granata poi di incassare una cifra vicina ai 50 milioni”.

