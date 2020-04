Jimenez: "In Italia potevo fare di più, con la Lazio sono stato bene"

Tante le esperienze calcistiche di Luis Jimenez, che nel 2007 indossò anche la maglia della Lazio collezionando 16 presenze e 2 gol. Ai microfoni di Nuova Teleterni, ha ricordato la sua esperienza: "Sono stato bene anche a Firenze e a Roma con la Lazio. Per non parlare poi delle esperienze con Inter, Parma e Cesena. Ho sempre centrato gli obiettivi stagionali delle squadre con le quali ho giocato. Sono nostalgico quando parlo dell’Italia perché so che potevo fare di più".