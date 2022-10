Jony: "Lazio occasione da non perdere. Era l'ultimo treno per..."

Fonte: Noticias de Alava

Jony Rodriguez sfida il suo passato. Sabato 22 ottobre, il terzino dello Sporting Gijon, in prestito dalla Lazio, affronterà, per la dodicesima giornata di Segunda Division, il Deportivo Alaves, squadra in cui ha militato nel 2018/19. Il laterale spagnolo ha presentato questa partita speciale per lui in una lunga intervista. Questo un estratto delle sue dichiarazioni riportate da Noticias de Alava: "L'importante è che lo Sporting vinca (ride, ndr) e che, da quel momento in poi, tutto vada alla grande per l'Alavés. Credo che vincerà chi commetterà meno errori. Sulla possibilità di restare all'Alaves nel 2019? Sì, era tutto fatto tuttavia, il presidente del Málaga ha chiesto più soldi all'ultimo momento. Poi si è presentata l'occasione di andare alla Lazio e non volevo perderla. Ho apprezzato quella chiamata come il mio ultimo treno per giocare in una competizione europea. Alaves? Penso che sia stato il mio anno migliore da professionista. Sinceramente ho dei bei ricordi, perché mi sono ritrovato in uno dei migliori spogliatoi della mia carriera".