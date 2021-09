Jorginho: "Sarri? Non mi ha sorpreso il suo inizio alla Lazio, Immobile si divertirà"

Oltre che metronomo del centrocampo del Chelsea, Jorginho è diventato uno dei leader della Nazionale italiana ed è stato uno dei protagonisti della vittoria dell'ultimo Europeo. Non solo Tuchel e Mancini, tra i suoi allenatori l'italo-brasiliano ricorda anche Maurizio Sarri, un vero mentore per lui: "Non mi ha certo sorpreso il suo inizio alla Lazio, quel 6-1 allo Spezia" - le parole del giocatore durante la conferenza stampa di ieri in vista del match degli azzurri contro la Bulgaria - "Ero sicuro che avrebbe fatto bene. Penso che Immobile si divertirà molto quest'anno".