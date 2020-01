Junior Tim Cup, presenti Lazio e Roma. Zappacosta: "Vogliamo vincere il derby" - F&V

AGGIORNAMENTO ORE 19:30 - Anche Zappacosta, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti all'evento, ha parlato del derby e del clima in casa Roma dopo la sconfitta contro la Juventus: "C'è delusione, ma perdere con la Juventus ci può stare. Abbiamo subito voltato pagina e pensiamo solo al derby. Lo stiamo preparando come tante altre partite, sappiamo che la gente di Roma ci tiene tanto e quando c'è questa carica intorno all'ambiente si riflette anche su di noi. È una partita importante per i tifosi ma anche per noi, ci sono in palio 3 punti importantissimi e vogliamo vincere".

Dal palco, Zappacosta ha poi ribadito il concetto: "Vivere la settimana del derby è una bella sensazione, la gente riesce a trasmetterti voglia e passione per la maglia che indossi. Viviamo questi giorni in modo particolare perché sappiamo quanto ci tengano i tifosi, siamo un po' come loro e vogliamo vincere".

AGGIORNAMENTO ORE 19:25 - Dal palco dell'evento è intervenuto Patric, ecco le sue parole: "Ci nasci giocando a calcio, è un amore viscerale e quando siamo piccoli stiamo tutti con la palla tra i piedi. Roma - Lazio? Ci stiamo godendo i giorni di vigilia del derby, sappiamo l’importanza di questa partita. Lavoriamo e aspettiamo la gara domenica con grande entusiasmo. I miei idoli sono sempre stati Sergio Ramos e Dani Alves, sono spagnolo e desideravo diventare come loro per come hanno sempre saputo fare la differenza".

Domenica c'è il derby, manca poco. Meno di tre giorni. Ma prima della battaglia, Lazio e Roma si sono incontrate "in amicizia" presso l'Oratorio Santa Silvia per la presentazione della Junior Tim Cup. Si tratta di una competizione voluta fortemente dalla Lega Serie A in collaborazione con Tim - sponsor d'annata - e il Centro Sportivo Italiano, che consiste in un torneo di calcio a 7 al quale potranno partecipare le sezioni Under 14 di tutte le squadre di Serie A. La coppa è giunta ormai alla sua ottava edizione, e si pone come obiettivo quello di promuovere il "calcio oratoriale" tra i più giovani. Come preannunciato, all'evento che sta andando in scena questa sera non hanno fatto mancare il proprio apporto anche Lazio e Roma: rappresentate rispettivamente da Patric e Zappacosta.