Juve, Allegri a Sky: “Ora dobbiamo sistemare il campionato. Dispiace per Alex Sandro"

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della sfida vinta contro la Lazio, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione dei bianconeri: "Sono contento per i ragazzi che venivano da un periodo non bello, ma questa è la Coppa Italia e ora dobbiamo sistemare il campionato. Abbiamo 8 partite per farlo e per centrare l'obiettivo Champions. Il primo tempo è stato equilibrato, avevamo fatto discretamente bene. Poi è mancato il rigore, abbiamo abbassato l’energia. Nel secondo tempo partita completamente diversa, abbiamo fatto due gol e potevamo fare il terzo gol. C’è stata grande voglia e determinazione da parte di tutta la squadra, c’era un ambiente giusto per tornare alla vittoria. Vlahovic e Chiesa? Sono segnali positivi, ma anche tutti gli altri stanno bene. Spiace per Alex Sandro che è stato fischiato. Giocatore straordinario e professionista esemplare, mi è dispiaciuto solo per questo”.

“Campionato? Bisogna esser realisti, abbiamo bruciato tutto quello che avevamo sulle inseguitrici. Un passettino alla volta, dobbiamo ritornare alla vittoria anche in campionato. Arriveremo fino in fondo e centreremo l’obiettivo. Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo 50 giorni davanti a noi impegnativi. Dobbiamo arrivare i finale all’Olimpico e poi centrare la Champions”.

