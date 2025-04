Juve, Gatti punta la Lazio? Le sue parole sul suo rientro e sulla Champions

TUTTOmercatoWEB.com

Federico Gatti, difensore della Juventus, ha parlato a margine dell'evento Inside the Sport organizzato dall'USSI a Coverciano. In particolare si è soffermato sul suo rientro dall'infortunio e sui prossimi impegni della sua squadra, tra cui lo scontro diretto contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Il mio rientro? Fosse per me non sarei neanche uscito dal campo! C'è questa frattura, sto cercando di rientrare prima possibile. Martedì dovrei riprendere a correre, ma vediamo. Ora è la parte più importante della stagione. Avremo due partite durissime fuori casa e da lì arriverà tanto del nostro futuro. Dobbiamo portarci a casa la qualificazione in Champions, ci sono tante squadre in pochi punti, penso non sia mai stata così agguerrita. L'obiettivo è vincere ogni partita e competizione, l'ho respirato da quando sono arrivato alla Juventus. Non si può essere contenti di questi risultati, facciamoci tutti un esame di coscienza".

