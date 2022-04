Juve, indagine falso in bilancio: anche Sarri sarà interrogato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Proseguono le indagini dei pm, che in occasione dell’inchiesta Prisma vogliono fare chiarezza sul falso in bilancio di cui è indagata la Juventus. Nella giornata di sabato 2 aprile è stato ascoltato a Roma il presidente della Figc Gabriele Gravina, in quanto persona informata sui fatti. Come riporta Sportface.it, nei prossimi giorni verranno infatti sentiti anche i difensori Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, oltre all’ex allenatore (attualmente alla guida della Lazio) Maurizio Sarri.