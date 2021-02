Juve - Inter, ecco cosa rischiano Agnelli e Conte dopo la lite

C'è attesa dal punto di vista disciplinare, sulle conseguenze dell'alterco avvenuto ieri, tra Andrea Agnelli, (criticato anche in Francia dall'Equipe per il suo operato da presidente dell'Eca,) e Antonio Conte, durante e alla fine della semifinale di Coppa Italia tra Juve e Inter. L'iter che la procura Figc seguirà sarà lo stesso usato nel caso della lite tra Ibrahimovic e Lukaku. Si attenderà dunque la giornata di domani per la sentenza, in seguito anche all'altra semifinale che andrà in scena stasera, tra Atalanta e Napoli. Due le strade da seguire: aspettare l'eventuale referto del quarto uomo Chiffi e degli ispettori federali, e c'è già un precedente in questo campionato, quando furono deferiti per alcune dichiarazioni Nedved e Paratici. Altrimenti, in caso di nessuna segnalazione di Chiffi, la procura Figc potrebbe intervenire direttamente per definire la situazione e prendere eventuali provvedimenti disciplinari.

