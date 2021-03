Juve - Lazio, Soldà: "Ecco chi vedo favorito. Occhio a Immobile e Correa"

Intervistato da Tuttojuve.com, il doppio ex Roberto Soldà, ha detto la sua sul big match di domani tra Juventus e Lazio: "la Juve quest'anno ha cambiato tanto. Tuttavia i bianconeri hanno una caratteristiche: possono cambiare tante cose, ma la solidità della società rimane sempre. E' questo che rende unica la Juve, rispetto a tutte le altre squadre. Domani la favorita è la Juventus. La Lazio attuale non mi sta convincendo molto. Tuttavia la squadra di Inzaghi è forte, soprattutto in alcune individualità. Per esempio Correa e Immobile, che quando trovano il guizzo sono pericolosi ".

