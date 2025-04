Juve, Tudor e quella mossa per l'emergenza in difesa: Lazio avvisata

TUTTOmercatoWEB.com

Prima il Bologna poi la Lazio: due match importantissimi per Igor Tudor in termini di qualificazione in Champions League. La società bianconera dovrà fare i conti con una nuova emergenza in difesa. Infatti, Lloyd Kelly ha riportato un problema muscolare: una lesione di basso grado del bicipite femorale. Quindi Kelly salterà certamente le gare contro Bologna e Lazio: resta da capire se potrà recuperare per il match contro l’Udinese.

Per questo l'ex tecnico biancoceleste, in questa settimana, sarà alle prese con diversi problemi. Infatti, il croato contro il Bologna non avrà a disposizione Lloyd Kelly e Kenan Yildiz. In difesa la situazione è veramente molto complicata visto che i centrali a disposizione, sono solo due ovvero Kalulu e Veiga. Gatti si era fatto male lo scorso 29 marzo e la prognosi era di un mese. Adesso resta da capire se in questi giorni il numero 4 bianconero tornerà in gruppo oppure no.

Per questo non è da escludere che Tudor possa pensare di optare per la difesa a 4. Il tecnico croato potrebbe anche confermare l’assetto a 3 inserendo però Savona come braccetto. Inoltre, resta anche il problema sulla trequarti e su chi affiancherà Nico Gonzalez. Infatti, Koopmeiners è ancora alle prese con un’infiammazione al tendine. Se anche lui non dovesse farcela a quel punto le strade portano a Weah o Mbangula. Alla finestra c'è l’opzione Conceicao ma è difficile che il portoghese possa agire come trequartista a sinistra. Insomma una settimana piena di riflessioni per Tudor impegnato nella ricerca delle giuste soluzioni per sopperire alle assenze di Kelly e Yildiz.

