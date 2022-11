Juventi - Lazio, Allegri: "Proveremo a metterli in difficoltà con attacco in profondità"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus - Lazio, Massimiliano Allegri ha detto la sua sul big match che sta per iniziare: “Affrontiamo una Lazio forte che ha subìto solo un gol in trasferta. Sarà una partita difficile. Daremo il massimo cercando di fare bene. Sappiamo l'importanza della partita, abbiamo recuperato Di Maria e Paredes. In panchina ci sarà Chiesta, abbiamo cambi importanti. La sosta ci potrà fare bene, perché potremo recuperare anche altri giocatori. Kean e Milik hanno fatto bene. La Lazio è una squadra che difende alta e quindi l'attacco in profondità può metterli in difficoltà".